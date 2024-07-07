Экс-игрок «Оренбурга» Гойкович высказался о том, где может продолжить карьеру

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о том, где может продолжить карьеру.

— У меня было пару предложений, но пока я не решил, с кем подписать контракт. Решил подождать 10 дней и посмотреть, что будет дальше. Продолжаем общаться с парой клубов с моим агентом, буду решать.

— Из России предложения есть?

— Да, есть из России, Европы, Эмиратов и Саудовской Аравии. Надеюсь, через 7-10 дней все решится.

— Вероятность, что останетесь в России, велика? Или другие варианты предпочтительнее?

— Вероятность, что останусь в России и что сменю страну, примерно одинаковая, — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, «Оренбург» объявил об уходе Гойковича 3 июня. 28-летний Ренато Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». За «Оренбург» защитник выступал с сентября 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гойковича в € 1,5 млн. В завершившемся сезоне-2023/2024 Ренато принял участие в 21 матче оренбуржцев во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.