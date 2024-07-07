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Латышонок рассказал, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»

Латышонок рассказал, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»
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Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, почему выбрал клуб из Санкт-Петербурга в качестве продолжения карьеры, а не московский «Спартак».

– Я для себя быстро решил, что хочу в «Зенит». Подумал, что здесь смогу реализовать себя так, как мне этого хочется.

– Ещё один инсайд: якобы ты поставил «Спартаку» условие, что пойдёшь только с гарантией борьбы за место в основе.
– Это вообще какая-то ерунда.

– То есть «Зенит» был выбран, потому что здесь ты видишь больше шансов реализовать себя?
– Да. Уже делаю для этого всё возможное. Надеюсь, стать первым на долгие годы, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, о переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 26-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

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