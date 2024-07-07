Аршавин: «Зенит» хочет победить в РПЛ в год столетия, поэтому делаются такие усиления

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о трансферах сине-бело-голубых в текущее летнее трансферное окно. Напомним, команду из Санкт-Петербурга уже пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также нападающий Максим Глушенков.

«Вектор клуба сместился с бразильского на российский рынок? Думаю, просто назрела необходимость усиления российского костяка. Это «Зенит» и сделал. Как будет комплектоваться состав команды? Всё будет как обычно. 25-26 футболистов на сезон. Просто сейчас их пока 30. Какие-то ребята наверняка ещё покинут команду. Одного-двух новичков точно можно ожидать. Но всё, опять же, зависит от позиции и переговоров с игроками.

Связана ли нынешняя усиленная трансферная кампания команды со слабой игрой «Зенита» в прошлом розыгрыше? Основной причиной является то, что «Зенит» хочет победить в новом сезоне, в год столетия. Поэтому такие усиления делаются, чтобы начать с места в карьер», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. Также сине-бело-голубые выиграли Фонбет Кубок России, в Суперфинале этого турнира победив калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.