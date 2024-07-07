ЦСКА — «Партизан»: во сколько начало матча Братского кубка, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 7 июля, в матче Братского кубка встретятся ЦСКА и «Партизан». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
07 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Братском кубке также принимают участие московское «Динамо» и белградский «Партизан». ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».
В межсезонье армейцев покинул Владимир Федотов, новым главным тренером красно-синих стал Марко Николич.
Комментарии
- 7 июля 2024
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:50
-
14:42
-
14:41
-
14:37
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:18
-
14:15
-
14:15
-
14:12
-
14:08
-
14:03
-
13:53
-
13:50
-
13:45
-
13:45
-
13:44
-
13:35
-
13:31
-
13:25
-
13:17
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
12:56
-
12:55
-
12:47
-
12:45
-
12:44
-
12:40