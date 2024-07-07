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Стали известны причины не лучшей игры Мбаппе на Евро-2024

Стали известны причины не лучшей игры Мбаппе на Евро-2024
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе находится не в лучшей форме на чемпионате Европы — 2024 по нескольким причинам. Об этом сообщает Onze Mondial со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, первая причина заключается в политической ситуации во Франции, где в 1-м туре парламентских выборов победила партия Марин Ле Пен, против которой футболист неоднократно высказывался. Это событие, а также политическая ситуация во Франции в целом оказывают психологическое давление на Мбаппе.

Вторая причина связана с физическим состоянием 25-летнего футболиста, который не был полностью готов Евро-2024. Подчёркивается, что во время подготовки к турниру игрок начал чувствовать боли в спине и в колене. Кроме того, он сломал нос в матче 1-го тура группового этапа Евро с Австрией (0:1), из-за чего ему приходится выступать в защитной маске для лица, ограничивающей его обзор.

Напомним, в четырёх матчах Евро-2024 Мбаппе забил один гол.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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