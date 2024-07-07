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Педри ответил на извинения Крооса за нанесённую травму в 1/4 финала Евро

Педри ответил на извинения Крооса за нанесённую травму в 1/4 финала Евро
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Полузащитник сборной Испании Педри ответил на извинение игрока национальной команды Германии Тони Крооса за нанесённую травму в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоялась 5 июля и завершилась со счётом 2:1 (д. вр.) в пользу испанцев.

«Спасибо за твои слова, Тони. Это футбол, и такие вещи случаются. Твоя карьера и твои трофеи останутся в истории навсегда», — написал Педри в своей социальной сети.

Кроос сфолил на Педри на восьмой минуте встречи, после чего испанского футболиста заменил хавбек Даниэль Ольмо.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Испании Педри выбыл до конца чемпионата Европы — 2024 из-за травмы, полученной после нарушения хавбека немецкой национальной команды Тони Крооса. Об этом сообщило издание Sport.es.

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