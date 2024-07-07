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Дембеле и Мбаппе входят в пятёрку лучших игроков Евро-2024 по дриблингу

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (26) и вингер «трёхцветных» Усман Дембеле (27) входят в пятёрку лучших дриблёров чемпионата Европы — 2024 по итогам стадии 1/4 финала турнира. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Десятка лучших дриблёров Евро-2024 на текущий момент:

Жереми Доку (Бельгия) — 34. Джамал Мусиала (Германия) — 32. Усман Дембеле (Франция) — 27. Ламин Ямаль (Испания) — 26. Килиан Мбаппе (Франция) — 26. Хвича Кварацхелия (Грузия) — 26. Нуну Мендеш (Португалия) — 25. Рафаэл Леау (Португалия) — 25. Нико Уильямс (Испания) — 23. Дан Ндой (Швейцария) — 23.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Франции встретится с Испанией (9 июля). В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами (10 июля).

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: