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Дембеле и Мбаппе входят в пятёрку лучших игроков Евро-2024 по дриблингу

Дембеле и Мбаппе входят в пятёрку лучших игроков Евро-2024 по дриблингу
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (26) и вингер «трёхцветных» Усман Дембеле (27) входят в пятёрку лучших дриблёров чемпионата Европы — 2024 по итогам стадии 1/4 финала турнира. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Десятка лучших дриблёров Евро-2024 на текущий момент:

  1. Жереми Доку (Бельгия) — 34.
  2. Джамал Мусиала (Германия) — 32.
  3. Усман Дембеле (Франция) — 27.
  4. Ламин Ямаль (Испания) — 26.
  5. Килиан Мбаппе (Франция) — 26.
  6. Хвича Кварацхелия (Грузия) — 26.
  7. Нуну Мендеш (Португалия) — 25.
  8. Рафаэл Леау (Португалия) — 25.
  9. Нико Уильямс (Испания) — 23.
  10. Дан Ндой (Швейцария) — 23.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Франции встретится с Испанией (9 июля). В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами (10 июля).

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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