Дембеле и Мбаппе входят в пятёрку лучших игроков Евро-2024 по дриблингу
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (26) и вингер «трёхцветных» Усман Дембеле (27) входят в пятёрку лучших дриблёров чемпионата Европы — 2024 по итогам стадии 1/4 финала турнира. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.
Десятка лучших дриблёров Евро-2024 на текущий момент:
- Жереми Доку (Бельгия) — 34.
- Джамал Мусиала (Германия) — 32.
- Усман Дембеле (Франция) — 27.
- Ламин Ямаль (Испания) — 26.
- Килиан Мбаппе (Франция) — 26.
- Хвича Кварацхелия (Грузия) — 26.
- Нуну Мендеш (Португалия) — 25.
- Рафаэл Леау (Португалия) — 25.
- Нико Уильямс (Испания) — 23.
- Дан Ндой (Швейцария) — 23.
Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Франции встретится с Испанией (9 июля). В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами (10 июля).
Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:
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