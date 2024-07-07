«Мечта близка». Педри поддержал Испанию после того, как получил травму в 1/4 финала Евро

Полузащитник сборной Испании Педри поддержал свою команду после того, как получил травму в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоялась 5 июля и завершилась со счётом 2:1 (д. вр.) в пользу испанцев.

«Я приехал в Германию на чемпионат Европы, и здесь я останусь с командой до конца. Потому что мечта, не сомневайтесь, близка. На этой неделе настала моя очередь подбодрить команду и сказать добрые слова большой семье, которой является сборная Испании. Ваша поддержка и поддержка просто невероятна. Обращаясь к «Барселоне», хочу сказать, что самое трудное время прошло и мы уже начали подниматься, чтобы скоро оказаться на вершине.

И хочу сказать ещё одну вещь. Вперёд, Испания!» — написал Педри в социальной сети.

Кроос сфолил на Педри на восьмой минуте встречи, после чего испанского футболиста заменил хавбек Даниэль Ольмо.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Испании Педри выбыл до конца чемпионата Европы — 2024 из-за травмы, полученной после нарушения хавбека немецкой национальной команды Тони Крооса. Об этом сообщило издание Sport.es.