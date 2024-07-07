Аршавин рассказал, что должно случиться, чтобы прервалась гегемония «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что должно случиться, чтобы кто-то смог прервать гегемонию сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Напомним, команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом России в шести последних сезонах.

«Нужно, чтобы появились одна-две мощные команды. Как по составу, так и по управлению. Есть ли сейчас конкуренты у «Зенита»? На сегодняшний день пока такой команды не вижу. Следующий сезон в РПЛ выиграет «Зенит»? Безусловно, это главный претендент на чемпионство», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. Также сине-бело-голубые выиграли Фонбет Кубок России, в Суперфинале этого турнира победив калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.