ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитником «Спартака» Зориным интересуется «Торпедо» и клубы РПЛ

Полузащитником «Спартака» Зориным интересуется «Торпедо» и клубы РПЛ
Комментарии

Полузащитником «Спартака» Даниилом Зориным интересуется «Торпедо» и ещё два клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«К Зорину интерес и от клубов РПЛ. Но предложений по полузащитнику пока нет», — добавил источник «Чемпионата».

Первым об интересе «Торпедо» к Зорину сообщил Metaratings.

Напомним, в составе основной команды красно-белых Зорин принял участие в шести матчах во всех турнирах. В этих играх 20-летний футболист в общей сложности провёл на поле 155 минут и отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android