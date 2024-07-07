Полузащитником «Спартака» Зориным интересуется «Торпедо» и клубы РПЛ

Полузащитником «Спартака» Даниилом Зориным интересуется «Торпедо» и ещё два клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«К Зорину интерес и от клубов РПЛ. Но предложений по полузащитнику пока нет», — добавил источник «Чемпионата».

Первым об интересе «Торпедо» к Зорину сообщил Metaratings.

Напомним, в составе основной команды красно-белых Зорин принял участие в шести матчах во всех турнирах. В этих играх 20-летний футболист в общей сложности провёл на поле 155 минут и отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.