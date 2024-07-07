Кирьяков: Англия — самая тяжёлая команда на Евро, но за счёт везения вырывают матчи

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы между Англией и Швейцарией (1:1, 5:3 пен.).

«Команда Англии самая тяжёлая на Евро. Всё происходит как-то натужно. Либо не восстановились, либо допустили ошибки при подготовке к турниру. Тот же Беллингем, хоть и забивает, всё равно не выглядит так, как в «Реале». У Кейна, Саки, Фодена нет скорости, куража. Их состояние мешает проявлять лучшие качества. Не хватает креатива в концовке атак. Сака обыгрывает на скорости в «Арсенале», а тут он на тяжёлых ногах. Англии очень везёт.

Жаль швейцарцев. Добротная, дисциплинированная команда. Есть кураж, многое получается. Но англичане за счёт везения вырывают.

Пенальти — тонкий момент. Разные голкиперы используют свои задумки. Изучают, держат в головах серию пенальти перед плей-офф. Разбираются игроки, которые будут бить. А они могут менять углы. Но игроки сборной Англии очень хорошо исполняли. Были такие удары, что непонятно, лучше стоять до последнего и реагировать или угадывать», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.