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«На Крооса тоже можно пожаловаться». Кукурелья — об эпизоде с игрой рукой в матче Евро

«На Крооса тоже можно пожаловаться». Кукурелья — об эпизоде с игрой рукой в матче Евро
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Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал эпизод, произошедший в матче 1/4 финала Евро-2024 с Германией (2:1), когда на 106-й минуте хавбек бундестим Джамал Мусиала пробил по воротам и попал испанцу в руку, однако главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил за это пенальти.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Меня успокоило то, что судья ничего не сказал [насчёт этой ситуации]. Если эксперты говорят, что это не рука, значит, всё так.

Я не вмешиваюсь [в судейство] и уважаю то, что говорят арбитры. Понимаю сомнения, потому что в одних случаях за такое ставят пенальти, а в других — нет. Но мы тоже можем пожаловаться, что Крооса можно было удалить», — приводит слова Кукурельи Marca.

Напомним, в начале указанного матча полузащитник сборной Германии Тони Кроос жёстко нарушил правила на испанском хавбеке Педри, в результате чего он не смог продолжить игру.

В полуфинале Евро-2024 Испания сыграет с Францией. Матч состоится 9 июля.

Календарь матчей Евро-2024
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