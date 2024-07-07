«На Крооса тоже можно пожаловаться». Кукурелья — об эпизоде с игрой рукой в матче Евро

Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал эпизод, произошедший в матче 1/4 финала Евро-2024 с Германией (2:1), когда на 106-й минуте хавбек бундестим Джамал Мусиала пробил по воротам и попал испанцу в руку, однако главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил за это пенальти.

«Меня успокоило то, что судья ничего не сказал [насчёт этой ситуации]. Если эксперты говорят, что это не рука, значит, всё так.

Я не вмешиваюсь [в судейство] и уважаю то, что говорят арбитры. Понимаю сомнения, потому что в одних случаях за такое ставят пенальти, а в других — нет. Но мы тоже можем пожаловаться, что Крооса можно было удалить», — приводит слова Кукурельи Marca.

Напомним, в начале указанного матча полузащитник сборной Германии Тони Кроос жёстко нарушил правила на испанском хавбеке Педри, в результате чего он не смог продолжить игру.

В полуфинале Евро-2024 Испания сыграет с Францией. Матч состоится 9 июля.

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