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Кузьмичёв: Пиняев не делает разницу на поле, «Спартаку» нужно качественное усиление

Кузьмичёв: Пиняев не делает разницу на поле, «Спартаку» нужно качественное усиление
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на новость о возможном переходе вингера московского «Локомотива» Сергея Пиняева в стан красно-белых.

«Технически переход Пиняева в «Спартак» возможен, так как у него есть опция выкупа. Но мне кажется, Сергей ещё не до конца раскрылся в «Локомотиве». Ему рано переходить в «Спартак». Сегодня Пиняев не делает разницу на поле. «Спартаку» нужно качественное усиление, а не футболисты для ротации.

Пиняев провёл неубедительный сезон в «Локомотиве»? Он сыграл не ниже своего уровня, но прогресса нет. На фоне Глушенкова Сергей выглядел бледно», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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