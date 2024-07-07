Кирьяков: в «Крыльях» Сергеев окажется у своего тренера, там знают его уровень

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о возможном возвращении нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

«Если Сергеев окажется в «Крыльях», он перейдёт к своему тренеру. Там знают его уровень и способности. Он не провалился в «Зените», но и не оправдал ожиданий. Там ждут от нападающих больше голов. Но Сергеев — чистый завершитель, который ждёт хороших передач от партнёров. Наверное, этого качества оказалось мало. Но в любом случае он принес пользу «Зениту», стал чемпионом. Там решили, что ему нужна практика», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Иван Сергеев выступает за петербургский «Зенит» с 2022 года. Нападающий сыграл в прошедшем сезоне в 39 матчах, отметившись 11 голами и пятью результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 5 млн.