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Защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах близок к переходу в «Аль-Ахли»

Защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах близок к переходу в «Аль-Ахли»
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Защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах близок к переходу в египетский «Аль-Ахли». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Египтяне возьмут защитника в аренду за € 200 тыс. с правом выкупа за € 2 млн.

29-летний футболист перешёл в российский клуб в феврале 2024 года из марокканского «Видада». За этот период Аттийят-аллах принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. В общей сложности защитник провёл на поле 589 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,20 млн.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Сочи» покинул РПЛ.

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