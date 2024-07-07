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ЦСКА — «Партизан»: текстовая онлайн-трансляция матча Братского кубка начнётся в 19:30

ЦСКА — «Партизан»: текстовая онлайн-трансляция матча Братского кубка начнётся в 19:30
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Сегодня, 7 июля, в матче Братского кубка встретятся московский ЦСКА и «Партизан». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
07 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Братском кубке также примут участие московское «Динамо» и белградский «Партизан». ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».

В межсезонье армейцев покинул Владимир Федотов, новым главным тренером красно-синих стал Марко Николич, ранее возглавлявший «Локомотив».

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