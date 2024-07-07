Аршавин: рассмотрел бы возможность подписания Миранчука в «Зенит», Антон подошёл бы клубу

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука. Но мне кажется, что это уже неактуально. Хотя по игровым качествам он бы подошёл «Зениту», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.