«Он топовый игрок». Галактионов высказался о возможном переходе Джикии в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионова ответил на вопрос о том, хотел бы он видеть в составе команды экс-игрока «Спартака» и воспитанника «железнодорожников» Георгия Джикию.

— Вы лично хотели бы видеть Георгия Джикию в «Локомотиве»?

— Руководство клуба уже сделало заявление на этот счет. Я только еще раз подчеркну, что Георгий — высококвалифицированный футболист, топовый игрок. Мы с ним в частных беседах обменивались мнениями. Повторюсь, что его уровень и качество игры не подвергаются сомнению, а дальше — это вопрос переговоров, условий, зарплаты и так далее.

— Была информация, что перед последним туром РПЛ вы с Георгием обсуждали его возможный переход. Это так?

— Мы можем общаться с кем угодно и когда угодно, если это личный разговор. Но без какой-то конкретики. Я не мог общаться с игроком на предмет чего-то конкретного при его действующем контракте с другим клубом, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.