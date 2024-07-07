«Химки» арендуют у «Монпелье» 29-летнего защитника Сако — источник

«Химки» арендуют у «Монпелье» 29-летнего правого защитника Фалайе Сако. Сделка предполагает опцию выкупа. Заработная плата малийского футболиста составит € 400 тыс за сезон. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Данную информацию подтверждают источники «Чемпионата».

Напомним, в минувшем сезоне Сако принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности защитник провёл на поле 1380 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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