ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» арендуют у «Монпелье» 29-летнего защитника Сако — источник

«Химки» арендуют у «Монпелье» 29-летнего защитника Сако — источник
Комментарии

«Химки» арендуют у «Монпелье» 29-летнего правого защитника Фалайе Сако. Сделка предполагает опцию выкупа. Заработная плата малийского футболиста составит € 400 тыс за сезон. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Данную информацию подтверждают источники «Чемпионата».

Напомним, в минувшем сезоне Сако принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности защитник провёл на поле 1380 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Турецкие фанаты запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android