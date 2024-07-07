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Бобёр: переход Сергеева из «Зенита» будет топ-трансфером для «Крыльев Советов»

Бобёр: переход Сергеева из «Зенита» будет топ-трансфером для «Крыльев Советов»
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о возможном возвращении нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в самарский клуб.

«Хотелось бы видеть Ивана Сергеева снова в «Крыльях Советов». В Самаре он доказал, что он игрок высокого уровня, бомбардир, который приносит пользу команде. Это будет топ-трансфер для «Крыльев». Ивану не потребуется адаптация в команде, тренерский штаб ему знаком и доверят. Это будет хорошее усиление», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Иван Сергеев выступает за петербургский «Зенит» с 2022 года. Нападающий сыграл в прошедшем сезоне в 39 матчах, отметившись 11 голами и пятью результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 5 млн.

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