Стало известно, когда Калафьори подпишет контракт с «Арсеналом»

22-летний защитник «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори подпишет контракт с лондонским «Арсеналом» после 19 июля, когда он вернётся из отпуска. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Калафьори подпишет контракт, рассчитанный до 2029 года. Его заработная плата составит € 3,5 млн в год плюс € 0,5 млн в качестве гарантированного бонуса. Лондонский клуб заплатит за 22-летнего футболиста € 50 млн.

В минувшем сезоне Калафьори принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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