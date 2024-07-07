Руководство «МЮ» одобрило трансфер игрока «Болоньи» и Нидерландов Зиркзее — Романо

Руководство «Манчестер Юнайтед» одобрило переход нападающего «Болоньи» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок несколько раз пообщался с главным тренером клуба Эриком тен Хагом и принял решение перейти в стан «красных дьяволов». Сейчас обсуждается заработная плата игрока.

Напомним, 23-летний нападающий выступает в составе «Болоньи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне Зиркзее принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.