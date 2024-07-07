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В сборной Франции недовольны изданием, опубликовавшим видео с тренировки команды

Известное французское издание RMC Sport в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовало видео с тренировки сборной Франции, на котором зафиксировано, как игроки «трёхцветных» по очереди исполняют 11-метровый удар. Напомним, послезавтра, 9 июля, состоится полуфинальный матч Евро-2024, где подопечные Дидье Дешама встретятся с Испанией.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн иронично прокомментировал этот видеоролик, написав: «Ну отлично! Спасибо за информацию!»

Также видео вызвало резонанс среди болельщиков «трёхцветных», которые считают, что поступок RMC Sport сравним с раскрытием государственной тайны.

Игра Франция — Испания пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро: