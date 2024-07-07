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Роман Широков рассказал о финансовой ситуации в «Леон Сатурне»

Роман Широков рассказал о финансовой ситуации в «Леон Сатурне»
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Генеральный директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Роман Широков рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Со спонсорами у нас вроде нет проблем. Есть несколько партнёров, администрация региона выполняет свои обязательства. Всё хорошо, на данный момент никаких проблем нет. Нет такого, что «Сатурн» может сняться со Второй лиги из‑за отсутствия финансирования. Надеюсь, что администрация выполнит свою часть обязательств, поэтому пока не планируем сниматься с турниров», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Леон Сатурн» выступает во второй группе дивизиона В в Леон Второй лиге. После 15 сыгранных матчей команда из Раменского набрала 25 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице. Первую строчку в группе занимает «Спартак-2», имеющий в своём активе 37 очков.

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