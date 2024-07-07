«Талант». Экс-партнёры Хамеса по «Реалу» восхищены его игрой в матче с Панамой

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и правый защитник «сливочных» Лукас Васкес отреагировали на выступление бывшего хавбека испанского гранда Хамеса Родригеса в матче 1/4 финала Кубка Америки — 2024 с Панамой (5:0), в котором он отметился голом и двумя результативными передачами.
«Талант», — написал Васкес в своей социальной сети.
Модрич прокомментировал публикацию Родригеса, посвящённую победе в матче, тремя эмодзи огня.
Родригес достиг показателя в пять результативных передач на Кубке Америки, таким образом, став лишь четвёртым футболистом, сделавшим столько ассистов в одном розыгрыше Копы. Последним игроком, кто сделал это до 32-летнего полузащитника, был нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в 2021 году.
Хамес выступал за «Реал» с 2014 по 2020 год.
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