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«Этот клуб мне симпатичен». Тренер «Ариса» Шпилевский высказался об интересе «Динамо»

«Этот клуб мне симпатичен». Тренер «Ариса» Шпилевский высказался об интересе «Динамо»
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Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский высказался об интересе к нему московского «Динамо» и других клубов Российской Премьер-Лиги.

— Из России к вам больше никто не обращался?
— Тоже обращались. «Динамо» в прошлом году интересовалось. Если когда-нибудь буду им ещё интересен и мне будет интересен этот чемпионат, то буду рад «Динамо». Но сейчас хочу развиваться только в Европе, мериться с лучшими специалистами из топ-клубов.

— Почему в России только «Динамо»?
— Не только «Динамо». Но с этим клубом нас связывают особые отношения. Мы много общались и до сих пор общаемся с Желько Бувачем. Этот клуб мне симпатичен. Ценю и уважаю, что ко мне проявляли интерес. Так что было бы круто, — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

36-летний Шпилевский возглавляет «Арис» с 2022 года. В прошлом сезоне он привёл команду из Лимасола к победе в чемпионате Кипра. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере специалист работал с такими командами, как «Эрцгебирге», «Кайрат», брестское «Динамо». В «РБ Лейпциг» Шпилевский отвечал за воспитание и развитие игроков молодёжной команды. Тем же тренер занимался в немецком «Штутгарте».

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