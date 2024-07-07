Аршавин: конечно, я сильнее Головина. Превосхожу в мышлении и быстроте принятия решений

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном уходе полузащитника Александра Головина из французского «Монако», а также заявил, что превосходит игрока монегасков в мышлении и быстроте принятия решений.

«Пора ли Головину перейти на более высокий уровень? Думаю, что по мастерству он способен это потянуть. А переходить или нет — решать ему. Кто сильнее, я или Головин, и в чём? Конечно, я. В мышлении и быстроте принятия решений его превосхожу», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. «Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции.