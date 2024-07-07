Вальверде: я был огорчён последним матчем Крооса в карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился эмоциями от осознания того, что экс-хавбек испанского гранда Тони Кроос завершил карьеру. Напомним, последний матч немецкий футболист провёл в 1/4 финала Евро-2024 с Испанией, где бундестим потерпела поражение со счётом 1:2.

«Как любитель футбола и фанат Крооса я был огорчён его последним матчем. Однако как зрителям нам очень понравился матч с Испанией, который был одним из лучших на Евро. Что дальше? Пусть победит сильнейший», — приводит слова Вальверде Marca.

Кроос провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). В 2014 году полузащитник стал чемпионом мира.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: