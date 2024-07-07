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Вальверде: я был огорчён последним матчем Крооса в карьере

Вальверде: я был огорчён последним матчем Крооса в карьере
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился эмоциями от осознания того, что экс-хавбек испанского гранда Тони Кроос завершил карьеру. Напомним, последний матч немецкий футболист провёл в 1/4 финала Евро-2024 с Испанией, где бундестим потерпела поражение со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Как любитель футбола и фанат Крооса я был огорчён его последним матчем. Однако как зрителям нам очень понравился матч с Испанией, который был одним из лучших на Евро. Что дальше? Пусть победит сильнейший», — приводит слова Вальверде Marca.

Кроос провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). В 2014 году полузащитник стал чемпионом мира.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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