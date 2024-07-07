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Магучих установила рекорд мира, Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Главное к вечеру

33-летний Тьяго Алькантара решил завершить карьеру футболиста, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту, продолжается Уимблдон-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 июля.

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Баскетбол

Российский данкер впервые в истории выиграл международный контест

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Биатлон

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Источник: Игры дружбы пройдут в 2025 году

Ярослава Магучих установила новый рекорд мира в прыжках в высоту