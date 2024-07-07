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Магучих установила мировой рекорд, Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Спартак победил Уфу в контрольном матче

Магучих установила рекорд мира, Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Главное к вечеру
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33-летний Тьяго Алькантара решил завершить карьеру футболиста, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту, продолжается Уимблдон-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 июля.

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