Магучих установила рекорд мира, Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Главное к вечеру

33-летний Тьяго Алькантара решил завершить карьеру футболиста, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту, продолжается Уимблдон-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 июля.
Футбол
Тьяго Алькантара решил завершить игровую карьеру — Фабрицио Романо
Легенды сборной России по футболу обыграли Беларусь в ретроматче
«Спартак» минимально обыграл «Уфу» в закрытом товарищеском матче
Хоккей
Егор Замула продлил контракт с «Филадельфией» на два года
Теннис
Алькарас не без проблем вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024, обыграв Умбера
Синнер на тай-брейке обыграл Шелтона и вышел в 1/4 финала Уимблдона
Бокс/ММА
Джон Сина анонсировал свой уход из WWE
Баскетбол
Российский данкер впервые в истории выиграл международный контест
Авто
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
Баньяя выиграл гонку MotoGP ГП Германии, Марк Маркес — 2-й
Биатлон
Трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё женился
Другие
Источник: Игры дружбы пройдут в 2025 году
Ярослава Магучих установила новый рекорд мира в прыжках в высоту