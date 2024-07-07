«Надеюсь, добьёмся ещё большего». Капитан Турции Чалханоглу — после вылета с Евро-2024

Капитан и полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился эмоциями от выступления своей команды на Евро-2024. В матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 турки уступили нидерландцам со счётом 1:2 и выбыли с турнира.

«Хочется поблагодарить каждого, кто внёс свой вклад. Мы великолепно провели турнир. Всем нам очень грустно, но, надеюсь, добьёмся ещё большего. К сожалению, на этом — всё. Мы прошли очень далеко. Мы счастливы, раз вызвали в нашей стране такое сопереживание. В футболе бывают поражения. Наши болельщики аплодировали нам стоя после окончания матча, а это хороший знак.

Второй тайм мы начали не очень хорошо и пропустили. После второго пропущенного мяча мы перешли на дальние передачи. Такое случается. Для меня большая честь — пройти так далеко», — приводит слова Чалханоглу официальный сайт УЕФА.

Турция на Евро одержала три победы (над Австрией, Чехией и Грузией) и потерпела два поражения (от Португалии и Нидерландов).

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.