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«Надеюсь, добьёмся ещё большего». Капитан Турции Чалханоглу — после вылета с Евро-2024

«Надеюсь, добьёмся ещё большего». Капитан Турции Чалханоглу — после вылета с Евро-2024
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Капитан и полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился эмоциями от выступления своей команды на Евро-2024. В матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 турки уступили нидерландцам со счётом 1:2 и выбыли с турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

«Хочется поблагодарить каждого, кто внёс свой вклад. Мы великолепно провели турнир. Всем нам очень грустно, но, надеюсь, добьёмся ещё большего. К сожалению, на этом — всё. Мы прошли очень далеко. Мы счастливы, раз вызвали в нашей стране такое сопереживание. В футболе бывают поражения. Наши болельщики аплодировали нам стоя после окончания матча, а это хороший знак.

Второй тайм мы начали не очень хорошо и пропустили. После второго пропущенного мяча мы перешли на дальние передачи. Такое случается. Для меня большая честь — пройти так далеко», — приводит слова Чалханоглу официальный сайт УЕФА.

Турция на Евро одержала три победы (над Австрией, Чехией и Грузией) и потерпела два поражения (от Португалии и Нидерландов).

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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