Глава Ла Лиги Тебас сравнил траты «Барселоны» и мадридского «Реала»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас оценил успехи «Барселоны» в сокращении зарплатной ведомости и сравнил траты каталонцев с тратами мадридского «Реала».

«Есть один важный факт. Три года назад у «Барселоны» была зарплата в первой команде в размере € 650 млн, а сегодня она составляет € 450 млн, что на € 200 млн меньше. Это уже более приемлемо для такой команды. Они находятся на уровне «Реала» по зарплате, но мадридцы хорошо выполняют свои обязанности в течение многих лет и поэтому привлекают игроков», — приводит слова Тебаса интернет-издание Marca.

Напомним, «Барселона» закончила прошедший сезон на втором месте, набрав 85 очков в 38 матчах, а мадридский «Реал» стал чемпионом Ла Лиги, достигнув отметки в 95 очков после того же количества игр.