Вратарь «Зенита» Латышонок: в «Краснодаре» я был как манекен

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Краснодаре». 26-летний голкипер выступал в командах системы «Краснодара» с 2016 по 2019 год.

— Я попал в «Краснодар-2». Это было ещё ПФЛ, и там мы играли напополам с Дэном. Потом команда вышла в ФНЛ, и я присел на лавку. Каждый раз мне говорили, что я буду играть, а в итоге одно и то же. Выходил только за «Краснодар-3» во Второй лиге.

– Обычно же случаются конкретные моменты, когда понимаешь: всё, с меня хватит.

– Таких было несколько. Первый – я хоть и тренируюсь с «Краснодаром-2», но долго не выходил на поле, и меня спустили в молодёжку. Сказали помочь им. Я уже готовлюсь к игре, которая на следующий день. И часов в 10 вечера звонок. Тренер второй команды говорит: «Завтра летишь во Владивосток с нами». Я отвечаю: «Почему? Вы же сами сказали готовиться с молодёжкой». В ответ никаких объяснений, только мат. Якобы не моё дело. Меня это прямо тогда задело. В итоге слетал в этот Владивосток и просто просидел на скамейке. Было прямо обидно.

Второй момент – сезон уже заканчивается. Остаётся четыре игры в ФНЛ. Мы свои задачи решили, точно не вылетали, и тренер говорит: всё, теперь будешь играть ты. Первый же матч – я на лавке. Подхожу, спрашиваю причину. Ответ – сыграешь в остальных трёх. Опять куда-то летим, я снова на скамейке. И вот уже последний тур. Поездка в Тюмень. Думаю, ну вот сейчас-то мне дадут шанс хотя бы дебютировать в ФНЛ. Называют состав – я просто в ауте. Что мне нужно было делать?

– Видимо, уходить.

– Я сразу после игры набрал агенту и говорю: «Делай что хочешь. Я тут больше находиться не могу». На меня просто не рассчитывали. Я был как манекен – приезжал потренироваться. То с основой, то со второй, то с третьей командой. При этом когда уже точно решил уходить, то мне говорят: «Мы не хотим тебя отпускать». Типа скоро будешь играть в основе. Это был 2019 год, а там тогда вроде Крицюк был ещё. Я смотрю на них и думаю: о чём вы вообще говорите? Вы мне даже в ФНЛ шансов не даёте, какая основная команда? Просто на скамейке сидеть? Зачем мне это надо?

– Ведь, когда ты был в «Краснодаре», агенты там были не в почёте. Разве нет?

– Нет. Собственно, агент у меня появился в 2018-м, когда уже всё шло к уходу. Понял – надо что-то делать. Что так и закончу с футболом здесь, не сыграв ни матча на хорошем уровне», — сказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.