Тьяго Алькантара решил завершить игровую карьеру — Фабрицио Романо

Бывший полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» Тьяго Алькантара принял решение завершить профессиональную игровую карьеру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отмечает источник, Тьяго останется в футболе, но уже в другой роли. Ранее СМИ сообщали, что Тьяго Алькантара может войти в тренерский штаб Ханс-Дитера Флика в «Барселоне».

Последним клубом 33-летнего Алькантары был «Ливерпуль», за который он выступал с 2020 года и который он покинул этим летом. Минувший сезон испанец пропустил из-за травмы, выйдя на поле лишь один раз. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. Ранее Тьяго выступал за «Баварию» и «Барселону», воспитанником которой является. В составе обоих клубов полузащитник выигрывал Лигу чемпионов.

Всего в составе английского клуба Тьяго принял участие в 98 матчах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с «Ливерпулем» полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.