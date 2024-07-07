Спортдиректор «Ростова» Рыскин — о задачах команды на следующий сезон: пока ничего не знаю

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал о планах донского клуба на следующий сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«С каким настроением команда подходит к сезону? С нормальным и рабочим настроением. Задачи на следующий сезон? Задачи перед командой у нас ставит президент. Пока я о них ничего не знаю, но для нас победа в ближайшем матче – это всегда основная задача», – приводит слова Рыскина Metaratings.

В сезоне-2023/2024 команда Валерия Карпина с 43 очками заняла седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Напомним, сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу команда откроет домашним матчем с ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 20 июля, и начнётся в 20:00 по московскому времени.