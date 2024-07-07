«Химки» объявили об уходе бразильского защитника Лео Андраде

Центральный защитник Лео Андраде покидает «Химки» в связи с окончанием контракта, сообщает пресс-служба подмосковного клуба в социальных сетях.

26-летний бразильский футболист пополнил состав «Химок» зимой 2023 года. За полтора года он провёл в составе подмосковной команды в общей сумме 23 матча во всех соревнованиях, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость Лео Андраде, по версии Transfermarkt, — € 300 тыс.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.