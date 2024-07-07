Онопко рассказал, о чём говорит продление контракта с Карпиным

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко считает решение РФС продлить контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным проявлением полного доверия к специалисту.

«Отреагировал [на продление] положительно, это очень хорошо и говорит о том, что Российский футбольный союз полностью доверяет Валерию Георгиевичу. Да, нет официальных матчей, но есть рост у молодых футболистов, есть задача – готовиться, потому что нас в любой момент могут вернуть, и мы должны быть готовыми. Эти игры, на первый взгляд, неофициальные, но, когда футболисты приезжают в сборную, я не видел ни одного, который бы собирался сыграть абы как.

Все замотивированы, все хотят приезжать в сборную, все хотят играть. Неважно, против кого. Мы провели игры с хорошими соперниками тоже. Последние матчи были с Сербией, Беларусью, до этого играли с Камеруном – это тоже напряжённые и интересные игры. Так что я полностью поддерживаю Валерия Георгиевича», — приводит слова Онопко «РИА Новости Спорт».

28 июня Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года.

Напомним, Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года, однако сборную не допустили до плей-офф квалификации.