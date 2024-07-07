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Вратарь «Зенита» Латышонок рассказал, как он попал в футбол

Вратарь «Зенита» Латышонок рассказал, как он попал в футбол
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Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок вспомнил свои первые шаги в футболе.

– Так как о твоём прошлом почти ничего неизвестно, следующая часть про твоё детство и юность. Ты родился в станице Гиагинская, республики Адыгея. Каким было твоё детство?
– На самом деле я там только родился. С двух-трёх лет уже жил в Майкопе. А это уже город. Детство самое обычное – во дворе с пацанами, стрелялки, войнушка – всё по классике.

– А откуда взялся футбол?
– Он мне всегда нравился. Смотрели его в основном с бабушкой. Помню в «Зените» Малафеева, Жевнова. Ещё была приставка, постоянно на ней играли в футбольные симуляторы. Родители у меня от спорта далеки. Как-то ехали в машине, а у меня спрашивают: куда пойдёшь — в велоспорт или футбол? Я выбрал футбол. Поставили полевым, сначала что-то пытался, а потом понял, на воротах шансов у меня больше, — сказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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