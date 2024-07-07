Игрок «Динамо» Лепский: Лунёв — очень сильный вратарь

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский высказался о новичке бело-голубых голкипере Андрее Лунёве.

«Лунёв — очень сильный вратарь. Он делится с нами своим большим опытом, много подсказывает как тренерскому штабу, так и нам, игрокам. Я успел пару раз с ним пообщаться, Андрей — крайне приятный человек. Что на тренировках, что в матчах с ним очень комфортно играть», — приводит слова Лепского Legalbet.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора. 18 июня «Динамо» объявило о переходе Лунёва.