Хавбек «Зенита» Барриос рассказал о ходе подготовки команды к новому сезону

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о летней подготовке к предстоящему сезону чемпионата России.

«Мы на финишной прямой в межсезонье. Стараемся в лучших кондициях подойти к старту нового сезона. От нас сейчас требуется не только набрать форму, но и отработать взаимодействие с новыми игроками, чтобы каждый понял свою роль в новой схеме. Для этого и проводим матчи и упорно тренируемся. Всё идёт в рабочем темпе», — сказал Барриос в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в это межсезонье «Зенит» принимает участие в международном товарищеском турнире «Летний кубок». Матчи турнира пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Летний кубок будет проходить со 2 по 14 июля. В нём, помимо «Зенита», участвуют аргентинский «Тальерес», «Сочи» и сербская «Црвена Звезда».

В последней игре Летнего кубка «Зенит» 5 июля обыграл аргентинский «Тальерес» со счётом 1:0. На 65-й минуте нападающий петербуржцев Густаво Мантуан реализовал пенальти. В следующем матче сине-бело-голубые встретятся с сербской «Црвеной Звездой». Игра пройдёт завтра, 8 июля, и начнётся в 19:30 мск.