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Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Уфой»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Уфой»
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Сегодня, 7 июля, «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Уфой» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча пройдёт на базе столичного клуба и начнётся в 18.30 мск. Трансляция игры не запланирована, она будет закрытой.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Уфа
Уфа, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Бабич, Гузиев, Тавареш, Рябчук, Умяров, Пруцев, Джебов, Медина, Зиньковский, Мелёшин.

Запасные: Максименко, Данилов, Войцеховский, Плотников, Никифоров, Борцов, Виллиан Жозе.

В сезоне-2023/2024 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В мае красно-белые объявили о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Он присоединился к столичному клубу в летнее межсезонье.

Напомним, «Уфа» проведёт предстоящий сезон в Мелбет Первой лиге, куда команда вернулась спустя год после вылета.

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