Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Уфой»

Сегодня, 7 июля, «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Уфой» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча пройдёт на базе столичного клуба и начнётся в 18.30 мск. Трансляция игры не запланирована, она будет закрытой.
Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Бабич, Гузиев, Тавареш, Рябчук, Умяров, Пруцев, Джебов, Медина, Зиньковский, Мелёшин.
Запасные: Максименко, Данилов, Войцеховский, Плотников, Никифоров, Борцов, Виллиан Жозе.
В сезоне-2023/2024 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В мае красно-белые объявили о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Он присоединился к столичному клубу в летнее межсезонье.
Напомним, «Уфа» проведёт предстоящий сезон в Мелбет Первой лиге, куда команда вернулась спустя год после вылета.
- 7 июля 2024
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:42
-
17:42
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:14
-
17:10
-
17:01
-
16:58
-
16:52
-
16:48
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:19
-
16:18
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:49
-
15:45
-
15:40
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:32
-
15:27