Агент: мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало Тапии

Футбольный агент Фернандо Фелисевич, представляющий интересы вингера чилийского «Универсидад Католика» Гонсало Тапии, опровёрг информацию о возможном переходе футболиста в московский ЦСКА. Ранее в СМИ появились сообщения, что армейцы интересуются Тапией.

«К Тапии есть интерес из России? Информация не соответствует действительности. Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало», – приводит слова Фелисевича Metaratings.

Гонсало Тапии 22 года. Он выступает за «Универсидад Католика» с 2020 года. Вингер провёл за четыре года в клубе в сумме 103 матча, в которых отметился 18 голами и девятью голевыми передачами. Контракт Тапии с «Универсидад Католика» рассчитан до коцна 2024 года. Ориентировочная рыночная стоимость чилийца, по данным Transfermarkt, составляет € 1,3 млн.