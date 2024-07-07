«Рубин» — «Енисей»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 7 июля 2024 года, пройдёт товарищеский матч между командами «Рубин» и «Енисей». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 18:30 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на предстоящий товарищеский матч.

«Рубин»: Нигматуллин, Кабутов, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Йочич, Чумич, Зотов, Юкич, Шабанхаджай.

«Енисей»: Антипов, Ширяев, Цесь, Рукас, Масловский, Самойлов, Тихонов, Ломакин, Чуканов, Шипунов, Савельев.

Отметим, что в предыдущих товарищеских матчах казанский «Рубин» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2) и одолел «КАМАЗ» (2:1).

Красноярский «Енисей» в конце июня разгромил «Пари Нижний Новгород» (4:0), а в начале июля крупно победил пензенский «Зенит» (3:0).