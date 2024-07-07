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«Рубин» — «Енисей»: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Рубин» — «Енисей»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 7 июля 2024 года, пройдёт товарищеский матч между командами «Рубин» и «Енисей». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 18:30 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Не начался
Енисей
Красноярск, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды объявили стартовые составы на предстоящий товарищеский матч.

«Рубин»: Нигматуллин, Кабутов, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Йочич, Чумич, Зотов, Юкич, Шабанхаджай.

«Енисей»: Антипов, Ширяев, Цесь, Рукас, Масловский, Самойлов, Тихонов, Ломакин, Чуканов, Шипунов, Савельев.

Отметим, что в предыдущих товарищеских матчах казанский «Рубин» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2) и одолел «КАМАЗ» (2:1).

Красноярский «Енисей» в конце июня разгромил «Пари Нижний Новгород» (4:0), а в начале июля крупно победил пензенский «Зенит» (3:0).

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