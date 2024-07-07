«Было тяжело». Вратарь «Зенита» Латышонок — о времени в академии «Краснодара»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок вспомнил время, проведённое в академии ФК «Краснодар», которую он прошёл до 2016 года, пока не стал играть за команды системы «горожан».

– Как в твоей жизни появился «Краснодар»?

– Мне было 12–13 лет. И первый тренер Вольвач Александр Евгеньевич уже тогда говорил, что по-любому надо ехать куда-то на просмотр. Сначала родители отвезли в «Кубань». Но меня не взяли. Тогда очень расстроился. Чуть ли не до депрессии дошло. Но собрался и через полгода поехал туда снова. Мне предложили потренироваться неделю, но звонит мой тренер и говорит: «Едем в «Краснодар».

Приехали со своей майкопской командой в академию клуба, сыграли матч. Я неплохо себя проявил, не пропустил. Подошёл Александр Марьянович, тогда главный тренер академии, дал документы и сказал, чтобы мои родители подписали. Взяли сразу, без всяких вопросов.

– Тебе 13–14 лет. И ты полностью меняешь жизнь. Для этого явно нужны определённые черты в характере.

– Тяжело было, что уж скрывать. Без семьи, без друзей. Но приезжих было много. Человек 30–40 только в нашем возрасте. И каждые месяц-два потихоньку ребят отчисляли. Такой естественный отбор.

– Много остались в футболе?

– Дэн Адамов, Лёха Татаев. Игорь Парадин, Руслан Разаев в ПФЛ. Может, кого забыл.

– Не было момента, когды ты думал: зачем мне вообще нужен этот футбол?

– Вообще ни разу.

– Не верю.

– Серьёзно. Сложные моменты были. Например, порвал мениск. Сделали операцию, начал восстанавливаться, и через месяц в ту же больницу с аппендицитом. Возвращаюсь в команду очень похудевшим. Но уже тогда понимал – все эти трудности я преодолею, — сказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.