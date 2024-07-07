Легенды сборной России по футболу обыграли Беларусь в ретроматче

Сегодня, 7 июля, состоялся ретроматч между командами легенд Беларуси и России, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Игра проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.

У белорусов в первом тайме отличился Станислав Драгун. Россияне ответили точным ударом Андрея Каряки с пенальти во второй половине.

Напомним, в 2023 году в рамках проекта «Лига Легенд» Российский футбольный союз провёл четыре ретроматча. Играли между собой волгоградское «Динамо» и «Спартак», «Зенит» 2008 года с бронзовыми призёрами Евро-2008, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя, а также встреча ветеранов «Спартака» со сборной мира.