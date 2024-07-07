Соболев, которого связывают с «Зенитом», не попал в заявку «Спартака» на игру с «Уфой»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев не попал в заявку красно-белых на товарищескую игру с «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2-й тайм
1 : 0
Уфа
Уфа, Россия
1:0 Мелёшин – 15'
«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Уфой» сегодня, 7 июля. Встреча пройдёт на базе столичного клуба и начнётся в 18:30 мск.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что красно-белые обсуждают с «Зенитом» возможный трансфер 27-летнего нападающего за € 12 млн.
Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.
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