Саутгейт и Холланд получили памятные кепки после 100-й игры в тренерском штабе Англии

Главный тренер сборной Англии Гарри Саутгейт и его ассистент Стив Холланд получили памятные кепки после 100-го матча в тренерском штабе национальной команды. Вчера, 6 июля, сборная Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 одержала победу над Швейцарией со счётом 1:1, 5:3 пен. Таким образом, англичане прошли в полуфинал Евро-2024, где встретятся с национальной командой Нидерландов. Матч состоится в среду, 10 июля. Другая пара полуфиналистов — это Испания и Франция.

Фото: Футбольная ассоциация Англии

Фото: Футбольная ассоциация Англии

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.