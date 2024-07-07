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Саутгейт и Холланд получили памятные кепки после 100-й игры в тренерском штабе Англии

Саутгейт и Холланд получили памятные кепки после 100-й игры в тренерском штабе Англии
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Главный тренер сборной Англии Гарри Саутгейт и его ассистент Стив Холланд получили памятные кепки после 100-го матча в тренерском штабе национальной команды. Вчера, 6 июля, сборная Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 одержала победу над Швейцарией со счётом 1:1, 5:3 пен. Таким образом, англичане прошли в полуфинал Евро-2024, где встретятся с национальной командой Нидерландов. Матч состоится в среду, 10 июля. Другая пара полуфиналистов — это Испания и Франция.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Фото: Футбольная ассоциация Англии

Фото: Футбольная ассоциация Англии

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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