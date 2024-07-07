ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Линекер назвал Лэмпарда кандидатом на пост главного тренера сборной Англии

Линекер назвал Лэмпарда кандидатом на пост главного тренера сборной Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о возможной смене главного тренера английской национальной команды Гарри Саутгейта после окончания чемпионата Европы — 2024. Потенциальным кандидатом на его замену Линекер считает бывшего наставника «Челси» и «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Я уверен: что бы ни случилось, этот турнир станет последним для Гарета Саутгейта. Если он выиграет, я думаю, что он просто уйдёт. А если он этого не сделает, то он всё равно уйдёт. Я бы не стал игнорировать Фрэнка Лэмпарда. Мне кажется, что он тактически понимает. Игроки сразу начнут его уважать. Я забегаю вперёд. Думаю, что ему немного не повезло в своей тренерской карьере», — приводит слова Линекера Goal.

Напомним, последним местом работы Лэмпарда был лондонский «Челси», где он исполнял обязанности тренера с апреля по июль 2023 года. До этого, с января 2022 по январь 2023 года, английский специалист занимал должность главного тренера в «Эвертоне».

Cборная Англии под руководством Гарри Саутгейта после победы в матче 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией (1:1, 5:3 пен.) вышла в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Нидерландов, которая обыграла Турцию (2:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android