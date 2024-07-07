Линекер назвал Лэмпарда кандидатом на пост главного тренера сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о возможной смене главного тренера английской национальной команды Гарри Саутгейта после окончания чемпионата Европы — 2024. Потенциальным кандидатом на его замену Линекер считает бывшего наставника «Челси» и «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда.

«Я уверен: что бы ни случилось, этот турнир станет последним для Гарета Саутгейта. Если он выиграет, я думаю, что он просто уйдёт. А если он этого не сделает, то он всё равно уйдёт. Я бы не стал игнорировать Фрэнка Лэмпарда. Мне кажется, что он тактически понимает. Игроки сразу начнут его уважать. Я забегаю вперёд. Думаю, что ему немного не повезло в своей тренерской карьере», — приводит слова Линекера Goal.

Напомним, последним местом работы Лэмпарда был лондонский «Челси», где он исполнял обязанности тренера с апреля по июль 2023 года. До этого, с января 2022 по январь 2023 года, английский специалист занимал должность главного тренера в «Эвертоне».

Cборная Англии под руководством Гарри Саутгейта после победы в матче 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией (1:1, 5:3 пен.) вышла в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Нидерландов, которая обыграла Турцию (2:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.