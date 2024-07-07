«Пари НН» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с сербским клубом «Нови Пазар»

Сегодня, 7 июля 2024 года, в контрольном матче встретятся «Пари Нижний Новгород» и сербский «Нови Пазар». Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Медведев, Стаматов, Магкеев, Александров, Тихий, Шнапцев, Царукян, Мухин, Калинский, Карапузов, Зе Турбо.
Свой предыдущий товарищеский матч «Пари Нижний Новгород» провёл с черногорским «Арсеналом». Команды играли 4 июля. «Пари Нижний Новгород» одержал победу с минимальным счётом 1:0.
Напомним, «Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.
- 7 июля 2024
-
19:36
-
19:31
-
19:26
-
19:18
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:42
-
18:33
-
18:27
-
18:20
-
18:17
-
18:13
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:42
-
17:42
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:14
-
17:10
-
17:01
-
16:58
-
16:52
-
16:48
-
16:35
-
16:34
-
16:30