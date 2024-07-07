«Пари НН» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с сербским клубом «Нови Пазар»

Сегодня, 7 июля 2024 года, в контрольном матче встретятся «Пари Нижний Новгород» и сербский «Нови Пазар». Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Медведев, Стаматов, Магкеев, Александров, Тихий, Шнапцев, Царукян, Мухин, Калинский, Карапузов, Зе Турбо.

Свой предыдущий товарищеский матч «Пари Нижний Новгород» провёл с черногорским «Арсеналом». Команды играли 4 июля. «Пари Нижний Новгород» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.