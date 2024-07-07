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ЦСКА — «Партизан»: стартовые составы команд на матч Братского кубка

ЦСКА — «Партизан»: стартовые составы команд на матч Братского кубка
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Сегодня, 7 июля, в матче Братского кубка встретятся московский ЦСКА и «Партизан». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
07 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 0
Партизан
Белград, Сербия

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Мусаев.

«Партизан»: Стеванович, Живкович, Маркович, Муякич, Антич, Арриага, Шчекич, Ко, Трифунович, Салданья, Николич.

В Братском кубке также примут участие московское «Динамо» и белградский «Партизан». ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».

В межсезонье армейцев покинул Владимир Федотов, новым главным тренером красно-синих стал Марко Николич, ранее в России возглавлявший «Локомотив».

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