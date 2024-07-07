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Вратарь «Зенита» Латышонок: до подписания до конца не знал, какая у меня будет зарплата

Вратарь «Зенита» Латышонок: до подписания до конца не знал, какая у меня будет зарплата
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Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок ответил на вопрос о важности финансовых условий при переходе в петербургский клуб.

– Финансовые условия были важны при переходе в петербургский клуб?
– Честно, я до подписания даже до конца не знал, какая у меня будет зарплата, — сказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

14 июня «Зенит» сообщил о переходе из «Балтики» голкипера Латышонка. Контракт с вратарём заключён по схеме «4+1».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

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